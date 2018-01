APrès le face to face Ama Baldé-Papa Sow, le grand combat de cet après midi au stadium Iba Mar Diop a opposé Valdo à Mame Gor Diouf. L’ex protégé de Tyson spécialisé dans la lutte traditionnelle et la lutte olympique s’est repositionné dans la lutte avec frappe en signant une belle victoire devant son adversaire plus âgé. Regardez le commentaire de Bour Guewel.

senego