GALSEN221 – Fatou Waré n’en a cure des railleries dont elle fait l’objet sur la toile et elle l’a fait savoir dans cet entretien qu’elle a accordé à la chaîne Youtube « Pikini ». Mieux, elle demande à ses détracteurs de lui demander ses archives à travers lesquelles on peut la voir dans un état beaucoup plus « critique ». Dans ce sens, elle renseigne avoir été touchée une seule fois par les commentaires du web la concernant. Il s’agit de la fois où elle a été insultée de mère.

