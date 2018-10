GALSEN221 – Viviane Chidid est une grande diva qui l’hésite pas à se faire plaisir entre deux vols ou lorsqu’elle a du temps libre. Amoureuse des bonnes odeurs, il n’y a rien d’étonnant à la voir tout sourire dans une boutique de parfum. Et, on apprend à travers ces images que la boss du Djolof Band est fan d’un parfum en particulier : Insolence. De quoi faire grimper les chiffres de vente du produit ? On verra bien (rire).