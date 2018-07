GALSEN221 – Canabasse s’est prêté au jeu du « lequel préfères-tu des deux », si on peut l’appeler ainsi, pour nos confrères de Vibe Radio. Il a ainsi été invité à choisir entre Viviane Chidid et Beyonce. Emmanuel Macron et Macky Sall ont également été mis sur la balance. A chaque fois, c’est la vibre patriotique qui l’a remporté.

