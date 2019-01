Elle sort son premier album en 1999 Entre Nous, et le titre Sama Nene,est notamment devenue un succès3. En 2001, elle crée son propre groupe baptisé le Djolof Band2, mais reste cependant choriste du Super Étoile à l’occasion des grands bals organisés par ce dernier. La même année, Viviane sort son deuxième album (1er Album “Live”) Le Show, un album live réalisé avec son groupe.En 2002 a la sortie de son troisième album “Téré Nélaw” ” elle est attaquée en justice pour le plagiat sur le titre Sammina de Elhage Faye.Elle collabore aveC Ophlie Winter sur le titre “Believe in you” Elle perd le procès, et doit verser la somme de 5 millions de francs CFA à l’interprète de la chanson2,5. Son registre initial est le mbalax, un style rythmique sénégalais associant les percussions du sabar et le tam-tam. Mais elle va se distinguer progressivement des autres artistes sénégalais dans sa façon d’allier de nouvelles musiques urbaines au mbalax. Elle joue également de son image glamour.



