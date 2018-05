On se rappelle tous de Mouhamed Moujtaba Diallo et de Mame Diarra qui avaient remporté l’année dernière le concours mondial de récital, en voila encore une fierté pour le peuple sénégalais, Sokhna Maimouna Lo qui a participé à ce même concours en Malaisie et a remporté la 4eme place face a plus de 140 candidats. La rédaction de Sunubuzz félicite la gagnante et a tous les participants.