Vidéo: Quand un voleur rencontre un Rottweiler

Le rottweiler est une race de chien originaire d’Allemagne, utilisée historiquement pour garder les troupeaux et effectuer des missions de défense de son maître.

Le standard du Rottweiler admet un écart de taille de 7 cm entre la taille la plus petite et la plus grande (61 à 68 cm pour les mâles et 56 à 63 cm pour les femelles), on peut donc parler de sujets de petite, moyenne ou de grande taille.En Suisse, certains cantons, notamment Genève, interdisent la reproduction et l’acquisition de rottweilers, ainsi que d’autres races considérées comme dangereuses.

En France, la loi du 6 janvier 1999, sur les chiens dits dangereux, classe le rottweiler dans la catégorie no 2, c’est-à-dire « les chiens de garde et de défense ». Sur ces images un voleur qui tentait de rentrer dans une maison a fait connaissance avec un membre de la famille pas très tendre.