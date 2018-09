GALSEN221 – Wadioubakh ne souffre d’aucune contestation. Il est LA sensation humoristique de l’année. Après avoir pris petit à petit ses aises, notamment avec la série « Pod et Marichou », le binôme de Pa Nice s’est complétement libéré. Pour le grand bonheur des fans de comédie, il a fait son retour en même temps que le téléfilm « Adja ». Dans la peau de son personnage Diogoy, il s’était déjà signalé à travers son « one rasta » qui a fait le tour de la toile, le revoilà qui revient pour sa découverte de l’application Snapchat et des filtres qui l’accompagnent.