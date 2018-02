Vidéo : Waly Seck annonce son spectacle à la « U Arena », la plus grande salle d’Europe

GALSEN221 – Waly Seck compte bien mettre un terme au mythe Bercy. Et pour cause, le jeune artiste ambitionne de se produire à la « U Arena » qui est la plus grande salle d’Europe. Située à Nanterre, juste derrière l’Arche de la Défense, cette dernière est une salle modulable et polyvalente avec une capacité avoisinant les 40.000 places pour les concerts. Soit, quasiment le double de la capacité maximale de Bercy. Un véritable défi que le « Faramareen » compte relever en 2019, comme il l’a lui-même annoncé.

