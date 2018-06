GALSEN221 – Yahya Jammeh est resté loin des caméras et autres appareils photos depuis sa chute et son départ de la Gambie où il a été remplacé par Adama Barrow. En Guinée Equatoriale où il a trouvé refuge, l’ancien président se porte apparemment comme un charme. On peut le voir juste derrière le président équatoguinéen Obiang Nguéma avec sa traditionnelle tenue blanche.

