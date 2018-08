Vidéo – Yama Guissé fait de touchantes révélations

Votre émission hebdomadaire consacrée aux célébrités qui font le buzz sur la toile mais aussi l’actualité est de retour sur www.Sanslimitesn.com avec à la présentation Dj Big Taf qui reçoit l’ex animatrice de la Sen tv.

La jeune femme qui vient d’embrasser une carrière musicale nous retrace ses débuts dans l’animation avec son long compagnonnage avec Pape Cheikh Diallo mais aussi Abba No stress et Alima Ndionne.

La nouvelle chanteuse fait des révélations choques sur le show biz Sénégalais et sa relation avec son frère,Demba Guissé à qui elle voue un amour inconditionnelle.

Aller non vous en dirons pas plus sinon de cliquer sur le lien de l’émission en exclusivité sur le site et sur la chaîne Youtube Sans Limites tv.

