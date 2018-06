GALSEN221 – Yama Guissé avait fini par s’imposer comme une figure incontournable de la Sen Tv. Son départ de la chaîne avait donc eu l’effet d’une bombe dans le milieu. Bien des mois plus tard et un long séjour à l’étranger, la voilà de retour au bercail. Dans cet entretien, elle fait des révélations sur son départ de la Sen Tv et apporte des éclaircissements dans ce sens.

Galsen221.com