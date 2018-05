C’est désormais chose faite! Bouba Ndour n’est plus dans le cercle des célibataires. Alors que son mariage était annoncé depuis hier, le petit frère du roi du mbalakh s’est marié ce samedi 05 Mai à la mosquée du point. L’identité de l’heureuse élue n’est plus un mystère. sur cette vidéo on peut apercevoir Youssou Ndour et son frère chez la nouvelle mariée, Bineta Sakho.