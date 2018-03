GALSEN221 – C’est en grande pompe (quoi de plus normal) que la fille du multimilliardaire Aliko Dangoté, Fatima, s’est mariée. Alors que les invités de marque comme Bill Gates ne se comptaient plus, Davido et Wizkid ont répondu présents et offert un show digne d’un concert aux convives qui auront vibré au rythme de leurs nombreux tubes.

