GALSEN221 – Pod a, pendant longtemps, souffert de rumeurs sur sa relation supposée avec Marichou. Mais, depuis peu, nous savons qu’il n’en est rien et que l’acteur mène sa vie amoureuse loin des regards indiscrets. Mieux, nous apprenons que l’acteur va bientôt se marier et nous pouvons désormais mettre un visage sur l’identité de sa douce moitié.

