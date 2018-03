Vipeoples: Zenith de viviane, l’heure est au bilan et il est mitigé

Manque de professionnalisme,absence de communication :Découvrez pourquoi Viviane Chidid n’a pas réussie son paris de ce 10 Mars Bercy

Les fans de Viviane Chidid risquent de se rappeler longtemps de ce gros fiasco. Annoncé à Paris pour sa première prestation dans la mythique salle du Zenith, la reine du du Djolof Band a déroulé son concert.

Ce samedi 10 Mars dernier dans la salle du Zenith à Paris,la chanteuse Sénégalaise donnait son premier concert solo. Le spectacle prévu pour 20h à finalement débuté à 23h. Quant aux autres artistes, à eux de s’adapter. Une intention quelque peu étrange qui a laissé place à d’autres révélations. En effet des sources de Sanslimitesn.com nous confie que des artistes comme Mame Gor DJzaga et El hadj Keita n’ont même pas pu monter sur scène,faute de temps et d’une bonne organisation.

Des sources proches de la cérémonie ont en effet évoqué au reporter de Sanslimitesn q’une désorganisation totale et des responsables « pas prêts« , notamment le spectacle a débuté avec beaucoup trop de retard et aussi certaines mesures de sécurité non pas été prise en compte.Un problème de régie a amputé totalement à Tapha Dieng :mari de la chanteuse et organisateur du concert.

L’attente devenait longue et lassante. Pour les uns c’était un stratagème des organisateurs, le temps de faire entrer les éventuels retardataires, vu que cette salle d’une capacité de 8000 places n’avait que près de 500 personnes environ à l’ouverture. Il aura fallu attendre au entour de 23h30 pour que des inconditionnels arrivent après l’annonce de la présence.

La chanteuse Viviane, pour qui toute la cérémonie a été officiellement chamboulée, est finalement monté sur le podium. Avant de gratifier ses fans d’une bonne dose de mbalax mais n’aura duré plus d’une heure.

Parmi les maux de qui ont été évoqués se trouve en premier lieu la mauvaise et faible communication de l’événement aussi bien au Sénégal que en France.Beaucoup se sont même demandé si le concert était toujours prévu au Zenith car appart quelques spots qui passés en filigrane sur la tfm aucune forme de com sur les réseaux sociaux n’a été noté

Viviane Chidid visiblement dans un public conquis, en parfaite symbiose avec son public qui reprenait en chœur presque toutes les chansons.

La fermeture de la salle étant pour 00h30 Viviane et était contrainte d’écourter ses belles prestations. Cela donnait un gout d’inachevé qui a tué en partie la qualité de son spectacle. Si dans l’ensemble on peut dire que sur le podium la reine du Djoloff Bande a réussi son Spectacle, il faut reconnaître la faible affluence et une très mauvaise organisation.