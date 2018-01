Visite de Rihanna: Un Sénégalais clashe sévèrement l’artiste et demande à Macky Sall d’intervenir

Ce Sénégalais sous l’anonymat a pesté sa colère sur un groupe via Facebook. Pour lui, Rihanna ne peut pas être une porte standard pour notre éducation.

Voici ces propos !

Elle a déclaré sur son compte Twitter qu’elle viendra au Sénégal le 02 Février prochain pour participer à l’éducation avec sa Fondation avec 375 millions de dollars.

Si le Président de la République, le Ministre de l’Education, les Inspecteurs de l’Education et les enseignants laissent cette femme entrer chez nous et parler sur notre éducation mieux vaut fermer toutes les écoles pour de bon.

Rien que de la laisser se prononcer sur notre système éducatif expose notre jeunesse et nos écoliers(ères). Cette femme ne peut pas être une porte standard pour notre éducation qui compte des hommes et femmes de valeurs. La Psycho-Pédagogie et l’éthique ne le concevront jamais. Les gens qui ont fait d’elle une ambassadrice de l’éducation de l’ONU devraient mieux nous envoyer.

#NB: Qu’elle vienne faire une visite, concert je dirai rien, mais parler ou agir pour notre éducation, nos élèves. Non.

senego