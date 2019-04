Voici les 40 photos qui prouvent que le concert de Omzo Dollar au Grand théâtre était un véritable fiasco

Après un spectacle réussi l’année dernière, l’ancien rappeur de Buzz Lab s’est de nouveau testé dans la grande salle du « Grand théâtre »les capteurs de Sanslimitesn sont en mesure de révéler que c’est le fiasco total. Malgré la campagne publicitaire, la petite brouille avec son ex mentor Canabasse pour ne pas le citer et nonobstant même l’arrogance de « Miézé » envers certains médias qu’il considère en ses mots lors d’une interview accordée à la Vibe Radio « Des presses de m**rde ».C’est dire qu’un artiste à sa dimension doit revoir sa communication et son comportement malgré son immense talent. Comme vous le voyez sur ces images exclusives de Sanslimitesn, on peut compter sur les doigts de la main le nombre de spectateurs.

