Waly Seck « Miirna » ou la confirmation du talent d’un héritier de la musique Sénégalaise

La nouvelle génération de musiciens au Sénégal est composée d’artistes avec un talent incontestable à l’instar de Pape Diouf,des jeunes révélations comme Sidy Diop ou Momo Dieng mais force est de reconnaître qu’un est sorti du lot et se dresse comme un potentiel et sérieux candidat au trône :Wally Ballago Seck pour ne pas le nommer.

Fils de Thione Ballago Seck dont il se réclame le digne héritier,Wally est sans conteste devenu l’artiste le plus en vue au Sénégal. Pourtant à ses débuts beaucoup lui avait nié un quelconque talent le prenant juste pour le fils de Thione Seck qui chantonne.

Pourtant Wally qui croyait dure comme fer qu’il serait un jour tôt tard la relève de la musique Sénégalaise selon son ami d’enfance que Sanslimitesn.com a contacté. Avec toujours la même détermination et le rêve fou d’être un jour roi du mbalax,Wally Seck va beaucoup travailler et voyager à la recherche d’originalité musicale et de collaboration pour apprendre et s’améliorer .

Une quête sans cesse de perfection et de motivation qui va payer car en l’espace de quelques années Wally va devenir le roi des guichets fermés et reussir à transformer le grand théâtre en terrain d’entraînement de son fameux groupe le « Raam dann » dirigé par le talentueux Papis Ndiaye surnommé affectueusement « Messi » eu égard à son talent et sa maîtrise de la science musicale.

Pourtant le faramarene ne va pas s’arrêter en si bon chemin :il va aller chercher le duo magistral de la guitare au Sénégal à savoir Jimmy Mbaye doggo et Habib Faye du super étoile de Dakar. Eh oui vous avez bien lu Ballago junior est bien entré dans la cour du roi incontesté jusque la Youssou Ndour.

Malgré tout Wally peinait à convaincre tout son monde et beaucoup voyaient en lui juste un jeune musicien qui a bénéficié de l’étoffe de son père. Jusqu’à qu’il sorte ce fameux tube « Miirna ». Cette chanson est venue à son heure comme pour dire que le temps de Wally est enfin arrivé. Chanté en harmonie avec une belle mélodie Miirna a pu permettre de démontrer encore une fois l’étendue du talent du fils de Thione. La version remix elle a juste tout chamboulé et casser avec des reprises d’enfer et un mbalax endiablé.

Comme un virus « Miirna » contamine presque l’ensemble des Sénégalais sur les réseaux sociaux qui passent en boucle h24 cette chanson qui est numéro dans toutes les plateformes musicales Sénégalaises. Dans cette chanson le nouveau king rend hommage à l’entrepreneur Pape Babacar Ngom.Ce qu’on peut dire sans risque de se tromper est que « Miirna » est entrain de faire un buzz énorme au Sénégal.

L’avantage avec le buzz maintenant c’est même ceux qui ne t’aiment pas t’écoute…!!

