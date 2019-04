Wiri Wiri, Mbettel, Idoles : l’hommage poignant de Pod aux séries “concurrentes” dans l’épisode 50

GALSEN221 – La série la plus suivie du Sénégal, “Pod et Marichou”, a vu sa troisième saison touché à sa fin, ce mardi 9 avril 2019. Pour boucler la boucle en beauté, l’acteur principal Pod a servi aux internautes une phrase digne de rap truffé de “Punchlines”, pour rendre hommage aux séries concurrentes, à savoir Wiri Wiri, Mbettel et Idoles.

“Hamgua lane la djaroul sakh WIRI WIRI, da nga wara khamni mane ak iow meunoul diekh, sou diekhé MBETTEL ley done parce que jeune couple yi ngey guiss fi ni yeupe nioune nioy sene IDOLES”, a ainsi dit l’acteur.

De magnifiques paroles qui démontrent une nouvelle fois que la famille du cinéma sénégalais est unie et indivisible. Car, au final, c’est elle qui gagne.

Galsen221.com