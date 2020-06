“Pas de son et pas d’image”

Diffusée depuis le début du déconfinement, l’émission “C que du kif” présentée par Cyril Hanouna a été perturbée par un problème technique ce jeudi 4 juin. Alors que le programme avait débuté normalement sur le plateau sans public, les téléspectateurs ont eu la surprise de découvrir après la publicité la rediffusion d’un best-of à 18h45. Quelques minutes après, un bandeau a expliqué la raison de cette coupure : “En raison d’un problème technique, votre programme ne peut être diffusé pour le moment. Nous mettons tout en oeuvre pour rétablir le direct dès que possible”.

Pour rassurer les téléspectateurs, Cyril Hanouna a indiqué sur Twitter : “Les chéris, y a une darka à 13 min de l’antenne, y a pas de son et pas d’image! Les équipes font le max! Je vous tiens au courant !”. Mais les choses ne se sont pas arrangées rapidement. Sur Twitter, l’animateur a pu partager les coulisses de cet incident en étant filmé avec une caméra portable au milieu d’un plateau assombri. “On peut juste faire ça avec une caméra portable (…) moi, j’ai un micro pour tout le monde. On peut pas la diffuser sur Tik Tok ? (…) Là, il y a un problème qui n’a pas été réglé de la journée, apparemment on va pouvoir le régler pendant la pause publicitaire”, a-t-il lancé en riant. Malgré tout amusé par la situation, l’animateur a ensuite indiqué “On arrive!!!”, avant de finalement reprendre l’antenne juste après 19h30. “Ça y est, nous sommes en direct les chéris. Ça y est le problème est résolu, on a résorbé le problème technique inhérent à une inondation bicéphale au niveau du sous-sol du premier étage”, a lâché l’animateur avec humour pour expliquer ce problème technique.

Les chéris y a une darka à 13 mins de l antenne y a pas de son et pas d image! Les équipes font le Max! Je vous tiens au courant! — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) June 4, 2020

Notre tente de trouver des solutions avec ses équipes — TPMP (@TPMP) June 4, 2020

Par Marie Merlet