Cab 2019 – Sénégal – Algérie: Les compos officielles sont tombées

Le Sénégal a rendez-vous avec l’histoire ce vendredi. Les Lions auront l’occasion de brandir pour la première fois le trophée continental. Pour réussir cet exploit, il faudra battre l’Algérie ce soir à 19h GMT au stade International du Caire. Une rencontre entre deux grande nations de football Africain qui ont j’usqu’ici offert un brillant parcours dans cette CAN 2019.

Adversaires du Sénégal, les Fennecs partent avec un léger ascendant du fait qu’ils ont dominé Sadio Mané et ses coéquipiers il y a environ deux semaines. L’Algérie a validé sa place en finale de la Can 2019 en venant à bout du Nigéria. Les Fennecs ont dominé les Supers Eagles (2-1) dimanche au Caire en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations. Ils peuvent pour cela féliciter Riyad Mahrez, buteur décisif à la toute fin de la rencontre sur coup franc.

De son côté, le Sénégal a écarté la Tunisie de son chemin pour arriver en finale. Tenu en échec par les Aigles de Carthage dans le temps réglementaire, Sadio Mané et sa bande ont attendu les prolongations pour ouvrir le score et gagner le match.

Le Sénégal et l’Algérie, qui se sont déjà affrontées lors du premier tour, vont donc croiser le fer avec comme but commun de remporter la mise et inscrire leur nom au palmarès du plus grand tournoi de Football africain.

Le onze de départ du Sénégal:

Gardien:

Alfred Gomis

Défense:

Lamine Gassama, Cheikhou Kouyaté, Salif Sané, Youssouf Sabaly

Milieu:

Henri Saivet, Idrissa Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye

Attaque:

Sadio Mané, Mbaye Niang, Ismaila Sarr

Le onze de départ de l’Algérie

Algérie: R. M’Bolhi; D. Benlamri, A. Mandi, M. Zeffane, R. Bensebaini, S. Feghouli, A. Guedioura, R. Mahrez, I. Bennacer, Y. Belaïli, B. Bounedjah.