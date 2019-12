Fraîchement sacré à la coupe du monde des clubs, avec son équipe Liverpool, à Doha (Qatar), l’international Sénégalais Sadio Mané est plus que favori pour remporter le ballon d’or Africain 2019. Après avoir échoué derrière le Gabonais Pierre Emerick-Aubameyang en 2015, Riyad Mahrez en 2016 et Mohamed Salah en 2017 et 2018.

L’année 2009 semble être la bonne pour la star Sénégalaise à qui rien ne semble résister cette saison. Mis à part une finale de coupe d’Afrique perdue contre l’Algérie (1-0) et le championnat Anglais qui fuit les « Reds » depuis 29 ans… Mané a quasiment tout raflé sur son passage (Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Coupe du monde des clubs, vice-champion d’Angleterre, meilleur buteur de la Premier League, Onze d’or, meilleur joueur So Foot, 4ème au Ballon d’or Européen…)

Une irrésistible année 2019 qui se poursuit encore, et dont le point d’orge pourrait être la consécration du numéro 10 des « Lions», en Égypte le 7 janvier prochain. Il faut revenir en 2001 et 2002 pour voir un international Sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf, soulever deux fois de suite le B.O Africain. 17 ans plus tard, le pays de la Téranga pourra célébrer un second lauréat. Avec la publication de la liste des trois finalistes du Ballon d’or Africain 2019, par la CAF. Sadio Mané, Mohamed Salah et Riyad Mahrez se retrouvent dans la shortliste. Le dernier trio duquel sortira le prochain meilleur joueur Africain de la saison 2018 / 2019.

Mané for Gold, The Gold for Mané !