Le 07 janvier dernier, la star sénégalaise de Liverpool Sadio Mané a été élu meilleur joueur africain de l’année. Parmi ceux qui ont pris par aux votes, l’on retrouvait les sélectionneurs et capitaines des sélections africaines, mais aussi des experts techniques, des journalistes et un panel de légendes africaines dont Samuel Eto’o et Didier Drogba.

Pour ce qui est du vote, Didier Drogba a accordé 5 points à Sadio Mané, 4 à Mohamed Salah et 3 à Riyad Mahrez. L’ivoirien a ainsi fait les choix attendus (mais il n’a pas désigné un 4e et un 5e joueur à qui il aurait pu donner respectivement 2 et 1 points).

Eto’o pour sa part s’est montré plus chauvin puisqu’il a accordé 5 points au gardien camerounais de l’Ajax, André Onana, classé en premier devant Mané, Mahrez, Salah puis Kalidou Koulibaly. Cependant, son choix était insuffisant pour permettre à son compatriote de finir parmi les 3 finalistes et d’accéder à la dernière étape du vote (sélectionneurs et capitaines).

Découvrez la liste complète des votes