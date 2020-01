D’après une source proche de la CAF, citée par le site égyptien Egypttoday, le vol de Salah a été annulé et le joueur ne viendra pas. « Mohamed Salah ne sera pas présent au Gala du meilleur joueur d’Afrique 2019. Le deuxième avion devait décoller de l’aéroport de Londres Heathrow avec la présence de Salah et Mahrez, en particulier avec Salah, qui ne devait pas arriver sur le même avion avec Sadio Mané. Mais maintenant le vol a été annulé et l’avion ne partira pas pour Hurghada« .