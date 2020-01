L’Egypte accueillera la cérémonie de remise des prix de la CAF Awards 2019, demain mardi. Ce week-end, la CAF a annoncé qu’un grand nombre de stars du football mondial et africain assisteront à la cérémonie, notamment la légende brésilienne Cafu et le francais Youri Djorkaeff.

De grands noms du football attendus…

La 28e édition des trophées annuels de football de la CAF aura lieu le 7 janvier en Egypte. Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie, en présence d’un certain nombre d’icônes sportives africaines de premier plan et de personnalités publiques.

La Caf a nommé les anciennes stars du football invitées à la cérémonie : Cafu (Brésilien), Juan Sebastián Verón (Argentin), Youri Djorkaeff (Français), Nuno Gomes (Portugais), Sami al-Jaber (Saoudien), Nakata (Japonais), Didier Drogba (Ivoirien), Yaya Touré (Ivoirien), Flavio (Angolais), Roger Milla (Camerounais), El Hadji Diouf (Sénégalais), Abedi Pelé (Ghanéen), Kalusha Bwalya (Zambien ) et les Nigérians Daniel Amokachi et Nwankwo Kanu.

Salah et Mahrez absents ?

Certains participants à la cérémonie de remise des prix des Caf Awards 2019 ont d’ailleurs commencé à arriver en Egypte pour assister à la célébration. Le président de la CAF, Ahmed Ahmed est arrivé à Hurghada, accompagné de l’ancienne star de Barcelone, Samuel Eto’o, pour suivre les préparatifs de la cérémonie. Eto’o doit présenter la cérémonie.

Ce Lundi, l’aéroport international d’Hurghada doit recevoir le grand favori pour le prix du joueur africain de l’année – à savoir l’international sénégalais et star de Liverpool, Sadio Mané. Par contre, la présence des deux autres finalistes, notamment son coéquipier en club, Salah, et l’Algérien Riyad Mahrez, est non confirmée.

Benne 3 essieux RENAULT DXI 450 en très bon état année 2008 776356194

Faites défiler vers le bas pour le prochain article