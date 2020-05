Dans la gestion de la crise sanitaire le Sport ne sera pas traité en parent pauvre. Au contraire, il va même bénéficier d’un accompagnement financier de l’Etat.

Invité ce samedi du panel de l’Association nationale de la presse sportive, le ministre des Sports, Matar Ba a apporté, des réponses face aux nombreuses incertitudes imposées par la pandémie du Covid-19 et qui planent dans la marche du football, mais aussi il évoque la candidature d’Augustin Senghor comme président de la CAF.

« J’entends souvent parler d’une éventuelle candidature de Me Augustin Senghor à la présidence de la CAF. Je pense qu’il faut se référer à sa réponse. Il dit qu’il n’est pas candidat. Augustin Senghor a le profil d’un président de la CAF. Maintenant, ce n’est pas le ministère des Sports qui va le dire. Tout Sénégalais qui a la confiance de l’Etat et qui se bat pour un poste, on le soutiendra de notre mieux. Le président Senghor a déjà répondu et je me réfère à ses déclarations ».

