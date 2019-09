Aminata Touré est dans la tourmente à cause des problèmes financiers du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Ayant trouvé les caisses vides, la présidente serait même incapable de payer les salaires.

Institution dans la dèche

A en croire Walf Quotidien, l’ancien premier ministre tarde à décliner son programme pour faire bouger les lignes au niveau l’institution qu’elle dirige depuis quelques mois. Le budget estimé à 6 227 590 000 FCfa aurait consommé par son prédécesseur, Aminata Tall. Aminata Touré fut Premier ministre de 2013 à 2014. Par la suite, elle a été nommée Envoyée spéciale du chef de l’Etat.

Assemblée constitutionnelle

Le Conseil économique, social et environnemental est la deuxième Assemblée constitutionnelle du Sénégal. Il ‘constitue auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative qui peut être saisie par le président de la République, l’Assemblée nationale , de demandes d’avis ou d’études. Le Conseil économique et social est un lieu de collaboration et de participation des catégories socioprofessionnelles à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation’’, ajoute la même source.

Composition

Le Conseil compte 80 conseillers et de 40 membres associés, tous de profils divers et variés considérés comme « des forces vives de la Nation ».