By Astou Sall

Un nouveau rebondissement du vol à main armée chez l’ancien Boy Kairé, à Keur Ndiaye Lô. En effet, selon les informations de Source A, deux proches du lutteur font partie des suspects arrêtés par la police.

Mor Gaye, plus connu sous le ‘’10 heures’’ et Zinga, deux proches de Boy Kairé ont été arrêtés par la police. D’après une source du quotidien, les voleurs sont des proches de la famille de l’ex lutteur «les forces de l’ordre avaient interpellés quatre individus suspects. Mais après les enquêtes, ces personnes en réalités sont les auteurs des actes et à la grande surprise de tous, deux parmi elles sont des proches de la victime».

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, dans la nuit du 18 au 19 août 2020 à Keur Ndiaye Lo, dans la commune de Bambilor, des individus lourdement armés s’étaient introduit dans le domicile de l’ex Champion de lutte Soumbedione, Boy Kairé, lui volant des moutons de race Ladoum. L’enquête ouverte par la gendarmerie de Sangalkam a permis l’arrestation de 4 personnes.

Cet article Cambriolage chez Boy Kaïré : deux proches de sa famille arrêtés est apparu en premier sur Sunubuzz.