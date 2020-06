Face à la situation de révolte extrême qui plane au-dessus des États-Unis plusieurs jours après la mort de George Floyd, certains citoyens français ont décidé de se réunir également pour manifester pour un cas similaire survenu il y a quatre ans.

Ce mardi 2 juin 2020, plus de 20 000 personnes se sont en effet réunies devant le tribunal de Paris pour demander que justice soit faite dans l’affaire Adama Traoré. En juillet 2016, ce jeune homme de 24 ans est mort après une interpellation musclée avec les forces de l’ordre. À l’instar de George Floyd, mort le 25 mai dernier à Minneapolis (Minnesota), Adama Traoré a, selon le rapport selon le rapport de la contre expertise paru mardi, perdu la vie asphyxié par un policier. En effet, selon Le Parisien, une nouvelle contre-expertise indépendante “valide la thèse d’une asphyxie au cours de l’immobilisation”.

Malgré ces expertises, la famille d’Adama Traoré n’a toujours pas obtenu justice puisque les policiers à l’origine du décès du jeune homme n’ont jamais répondu de leurs actes criminels. Voici pourquoi Assa Traoré, la sœur aînée d’Adama Traoré qui se bat depuis des années pour obtenir justice pour son frère, a appelé à un grand rassemblement ce mardi 2 juin 2020.

Camélia Jordana monte au créneau

Proche d’Assa Traoré, Camélia Jordana était aux premières loges pour crier justice dans les rues de la capitale. L’actrice et chanteuse avait en effet répondu à l’appel tout comme Leïla Bekhti, Adèle Haenel, Marina Foïs, Adèle Exarchopoulos ou encore Olivier Rousteing. Durant la manifestation, la jeune femme qui a récemment fait la une de l’actualité pour ses propos contre les policiers, n’a pas hésité à entonner le chant des Black Panthers datant de 1968. “Il est temps de prendre les armes, la révolution est là”, a-t-elle fièrement chanté en anglais.

Sur Instagram, Camélia Jordana a ensuite relayé les images de la manifestation : “Nous étions comme vous pouvez le voir, bien plus de 20 000 personnes. Et on ne voit qu’une seule rue” a-t-elle écrit.

Par E.S.