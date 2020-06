Eneo Cameroun (c) Droits réservés

Aux habituels coupures intempestives d’électricité, se sont ajoutés d’autres problèmes à l’instar de la hausse des factures , devenue un véritable cauchemar pour les Camerounais.

Dans la ville de Yaoundé, les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Eneo, la structure en charge de la distribution de l’électricité dans les différents ménages leur fait voir de toutes les couleurs. Dans un vox pop réalisé par nos confrères de Vision 4 et diffusé au journal de 20h du 24 juin, les plaintes sont légions.

«Les surfacturations d’Eneo sont de trop, pour une maison d’habitation vous ne pouvez pas quand même avoir une facture de 30 mille Francs», réagit un citoyen de la capital non sans un brin d’étonnement.

Le même refrain est entonné par un autre intervenant de ce reportage de Felix Zanga, «Moi je me lève le matin, je vais au boulot et je rentre très tard. Quand on vient me donner les factures qui sont élevées, tu n’arrives pas à comprendre comment tu as pu utiliser le courant portant tu n’es même pas là pendant toute la journée», indique un second compatriote.

Une troisième intervention nous renseigne qu’il est des domiciles qui ont vu leur consommation se multiplier exponentiellement, «C’est par normal que quelqu’un qui a l’habitude de payer 5 000 par exemple, subitement un matin se retrouve à 100 000 ou 200 000».

Mis à part la surfacturation, d’autres problèmes sont aussi dénoncés par les populations au sujet de la gestion de la fourniture d’électricité par Eneo. On peut citer entre autres : le retard dans le dépôt des factures, la confusion d’indice, la sous-traitance et l’éternel problème de coupures intempestives d’énergie.

Lebledparle.com vous propose ci-dessous la vidéo intégrale de cette production journalistique.