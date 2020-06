Le programme Tour d’Horizon s’est mué en tribune de règlement de compte ce jeudi, 25 juin 2020. Les Dinosaures de l’information se sont violemment attaqués à tous ceux qui jettent l’anathème sur leur patron en ce qui concerne l’affaire Ernest Obama. Réagissant sur cas personnel, Parfait Ayissi a laissé glisser un lapsus linguae qui fait l’objet de critiques véhémentes sur la toile.

Parfait Ayissi -Droits réservés

Vert de colère, le Directeur de la chaîne de télévision Vision 4 a d’abord invité l’opinion publique à ne plus s’occuper de Jean Pierre Amougou Belinga encore moins de la gestion de son groupe de médias.

« Vraiment chers messieurs, collez la paix au Groupe L’Anecdote ! collez la paix au président directeur général du Groupe l’Anecdote… Nous avons vu ce monsieur grandir, nous avons vu ce monsieur bâtir son empire à la sueur de son front depuis plus de 25 ans… Dans d’autres pays, on n’insulte pas les Amougou Belinga, on les ovationne… On les prend pour des icônes… », lance-t-il premièrement avant de s’emporter totalement,

« Bonita matin, Bonita le soir… C’est tout ce que vous avez trouvez à dire sur Parfait Ayissi ? Bonita de mes couilles ! Je voulais vous dire une chose, vous qui nous regardez, moi perfecto, je ne viole pas les femmes ! Les femmes me supplient pour avoir des rapports avec eux… », déclare Parfait Ayissi.

Cette seconde réplique, en plus d’être dénuée de toute pudeur, est entachée d’une faute grave. En effet, le journaliste s’est mépris au niveau du choix du pronom personnel et du genre. Parlant des femmes, il a fait usage du pronom personnel «Elles» au lieu du «eux».

Une erreur de base qui n’est malheureusement pas passée inaperçue. Depuis la fin de l’émission, Parfait Ayissi subit la fureur des internautes camerounais, particulièrement friands de ce type de bévues.

