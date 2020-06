Entrée princiipale de l’Esstic (c) Droits réservés

Lebledparle.com tient cette information du poste national de la CRTV dans son édition du 13 h de ce 23 juin 2020.

Le Pr Marc-Joseph Omgba Etoundi n’est plus. L’ancien directeur de l’Ecole supérieure des Sciences et techniques de l’Information et de la Communication(Esstic) de 1993 en 2008 est décédé ce mardi 23 juin 2020 des suites de maladie, a-t-on appris du média national.

Décédé à 72 ans, le Pr Marc-Joseph Omgba Etoundi était une figure de proue du journalisme au Cameroun. D’ailleurs il a transmis les gênes à plusieurs générations de l’Esstic avant d’etre nommé au poste de directeur où il a passé quinze années. Le brillant journaliste succédait ainsi au Pr Jacques Fame Ndongo qui y avait passé douze années.

Celui que le Pr Laurent Charles Boyomo Assala a remplacé en 2008 a, au paravent marqué son pasage à la CRTV comme directeur de l’Information au même titre que sa plume est restée gravée dans les archives du quotidien national bilingue Cameroon Tribune.

Au crépuscule de sa carrière jusqu’à sa retraite, l’homme des médias a fait son entrée en politque où il s’est engagé dans le parti de la flamme, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais(RDPC) du président Paul Biya . De ce fait, il a dirigé l’exécutif communal de son Mbankomo natal dans la région du centre.

Le Pr Marc-Joseph Omgba Etoundi laisse dans l’émoi, ses anciens collègues, camarades de parti sans oublier ses anciens étudiants devenus pour la plupart les professionnels de médias eux-aussi.