Claude Ndam (c) Droits réservés

Décédé le 12 juin 2020 des suites de maladie, l’artiste musicien camerounais Claude Ndam sera inhumé ce samedi 27 juin 2020.

C’est le samedi 27 juin 2020 que Claude Ndam devrait être enterré dans sa ville natale Foumban, a appris Lebledparle.com.

La levée de corps de Nji Claude Ndam Njoupit Alphonse de son patronyme, est prévue à l’hôpital central de Yaoundé le vendredi 26 juin 2020 lorsqu’il sera 12 heures.

Après la levée de corps, le cortège funèbre fera escale au domicile du défunt au quartier Messa, arrondissement de Yaoundé 2ème.

Aux encablures de 22 heures, ce sera le départ pour Foumban, département du Noun, région de l’Ouest où se poursuivra la suite des obsèques jusqu’à l’enterrement samedi.

Notons que des personnalités aux rangs desquelles sa Majesté Ibrahim Mbombo Njoya, Cabral Libii, collègues artistes musiciens, membres de la société civile et autres fans ont rendu un vibrant hommage à ce fervent défenseur des us et traditions Bamoun emporté par la maladie à 65 ans.

Pendant un plus de trois décennies, l’auteur-compositeur interprète aura bercé les mélomanes.

Oh Oh Oh, C’est toi que j’aime, Mona La Veve, U Nguo Ya sont ses morceaux les plus connus et adulés par le public.