Camille Combal très ému

Ce vendredi 26 juin a été un réveil particulier pour Camille Combal. Aux commandes de la matinale de Virgin Radio depuis six ans, l’animateur a fait ses adieux émouvants aux auditeurs . Pour marquer ce dernier rendez-vous, Camille Combal a eu le droit à plusieurs messages de son équipe, de célébrités et de ses fans pour rendre hommage à toutes ses années passées à la radio. Très ému pour sa dernière intervention, l’animateur a tenu lui aussi à remercier son équipe. “On a vécu une aventure complètement dingue. On s’est marrés”, a-t-il lancé avec nostalgie avant de s’adresser à ses fidèles auditeurs : “Merci de m’avoir suivi si longtemps”.

“Je voudrais surtout vous remercier vous tous qui nous écoutez le matin. Vous qui êtes venus au début”, a confié Camille Combal, touché par l’émotion, comme le fait écouter jeanmarcmorandini.com. “Merci de votre fidélité. On a vécu plein de trucs”, a-t-il poursuivi en énumérant en larmes différent moments de la vie que lui et son équipe ont pu accompagner avec leurs auditeurs. Sous les applaudissements, Camille Combal a tenu à assurer malgré sa tristesse qu’il est “très heureux”. “C’est des larmes de joie, je suis trop heureux d’avoir fait ses six ans avec vous. Merci à toute les équipes de Virgin, à tous les auditeurs”, a-t-il continué avant de rendre l’antenne une dernière fois. A la rentrée, Camille Combal sera succédé par le comédien Manu Payet à la tête de la matinale.

Par Marie Merlet