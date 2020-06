Attaquée sur Instagram pour ses publications, Camille Gottlieb a répondu très subtilement. La fille de Stéphanie de Monaco était accusée d’être « oisive » et « sans métier » par une internaute qui lui assénait qu’elle ne donnait pas un bon exemple aux jeunes de son âge.

Camille Gottlieb a été la cible des critiques sur son compte Instagram, certains internautes lui reprochant d’être « oisive » ou de ne pas avoir de métier. « Dites moi que faites vous de vos jours ? Il y a tant à faire auprès des autres… Avez vous un métier, une passion ? Je vous trouve tellement sympa mais ce que vous postez est si futile. Votre statut peut aider tant de gens… Votre maman aide beaucoup de personnes, je l’aime beaucoup et vous ? (…) Vous pourriez être un modèle pour les jeunes de votre âge. L’oisiveté et les enfants gâtés n’apportent rien, » a noté une femme qui suit ses aventures quotidiennes.

Face à ces personnes, la fille de Stéphanie de Monaco a accepté de répondre avec beaucoup de classe. « Oui, j’ai un métier, je m’occupe de la communication, l’événementiel et le marketing d’une boîte et je supervise plusieurs personnes, » a-t-elle prévenu pour commencer. Et de tacler : « Si vous suivez un minimum mes passions et mes activités, je suis depuis presque 3 ans la fondatrice et la présidente de l’association Be Safe Monaco, je suis bénévole dans l’association de ma maman Fight Aids monaco et j’aide aussi beaucoup ma mère dans sa quête pour le bien être des animaux. » Puis de conclure : « J’espère que ces quelques mots vous ont un peu plus éclaircis sur la personne que je suis!«

Sur Instagram, Camille Gottlieb est suivie par plus de 66.000 personnes et nombreux sont ceux à avoir pris sa défense face aux commentaires déplacés. On a ainsi pu lire : « Camille est loin d’être oisive. A 21 ans elle est présidente de @besafemonaco qui s’occupe de la prévention des méfaits de l’alcool au volant. Elle nous montrait sa nouvelle coupe de cheveux, c’est tout.«