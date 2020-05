« Incessamment la mise en place des intrants va commencer pour se terminer vers le 20 mai. Et comme ça, on aura fini cette mise en place dans le sud et nous la continuerons au fur et à mesure au centre et au nord du pays, en même temps que celle des engrais », a annoncé Moussa Baldé, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural.

Dans la foulée, il précisera : « ce processus de mise en place des semences d’arachide, de maïs, de mil ou de niébé entre autres, est très important pour les producteurs. Je peux dire pour ce qui est de l’arachide, que les notifications ont été données aux opérateurs pour 52 mille tonnes de semences certifiées. Les plannings sont déjà distribués aux opérateurs pour les régions de Kédougou, Tamba, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor ».

Selon lui, dans le contexte de la pandémie, le président de la République a rappelé encore la nécessité pour le Sénégal d’assurer son autosuffisance alimentaire. Et à ce titre, « il a déjà mis pour cet hivernage 20 milliards de plus dans le budget du ministère de l’agriculture pour l’achat d’intrants agricoles ». Il faut dire aussi que même dans le post covid, il a demandé au ministère des finances de payer tous les opérateurs semenciers pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions.

Moussa Baldé de revenir avec plus de détails sur la campagne de distribution de semences : « les 20 milliards de plus reçus du président de la République, nous poussent à croire que nous allons augmenter la production céréalière d’au moins 20 à 30 % pour la hisser à plus de 3 millions de tonnes contre 2 millions 700 mille tonnes actuellement. En plus de ça, Il nous a instruit de mettre en place un programme plus ambitieux pour notre souveraineté alimentaire et ce dans les meilleurs délais », conclura-t-il.

Bonjourdakar

