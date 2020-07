Kader Keita ne digère toujours pas la finale perdue contre la Zambie à la CAN 2012. Plus de 8 ans après, l’ancien ailier est revenu sur cette rencontre et s’en prend à François Zahoui, sélectionneur des Eléphants en ce moment. Estimant que ce dernier n’a pas bien géré son effectif d’alors, l’ancien Lyonnais a même traité son ancien coach de corrompu, l’accusant de prendre de l’argent chez les joueurs pour les aligner.

« Si je jouais ce match on le gagnait (…) Il prenait de l’argent pour classer certains joueurs… François Zahoui, ce n’est pas un entraîneur, il ne vaut rien… », a déclaré Kader Keita dans une bande audio publiée sur les réseaux sociaux et relayée par Sport Ivoire.

L’ancien Eléphant est par ailleurs revenu sur un épisode de la CAN 2012 révélant ce qui s’est passé dans le vestiaire à la mi-temps de la finale.

« Pour moi, ce n’est pas un entraîneur. Le jour de la finale en 2012, il y a toujours match nul, on rentre dans les vestiaires et tout le monde était énervé, donc moi je disais les gars, reposez-vous, arrêtez de parler, C’est vrai l’équipe est jeune, on a accéléré pendant 20 minutes, on n’a pas marqué, maintenant on se calme. Zahoui est arrivé il me dit Kader, tais-toi, ce n’est pas toi l’entraîneur ici… C’est Didier Drogba qui m’a défendu, en lui disant mais coach, tu parles comment à Kader là, arrête de lui parler comme ça… », a-t-il relaté.

Actuel entraîneur de la République centrafricaine, François Zahoui appréciera.

Africa Top Sports

