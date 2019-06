Can 2019: 40 degrés attendus, deux pauses par match prévues

A partir de ce 21 juin, le continent africain entier va vibrer pour la Coupe d’Afrique des Nations, en Egypte. Un pays dont la température peut s’élever jusqu’à 40 degré. Difficile pour un joueur de tenir 90 minutes dans de telles conditions. C’est pourquoi la CAF a décidé de faire deux pauses par match, pour apporter plus de fraîcheur aux footballeurs.

Les matches de la CAN seront entrecoupés de deux pauses en raison des fortes chaleurs, a annoncé la commission médicale de la compétition. Ces pauses auront lieu, à chacune des deux mi-temps, à la 30e et à la 75e minute, et «permettront aux joueurs des deux équipes et aux arbitres de boire et de s’hydrater le corps avec des serviettes mouillées», a expliqué la CAF. Des températures de 40 degrés sont attendues.