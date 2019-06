Abdoulaye Sow, le vice président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a apporté un démenti concernant la prise en charge des certains Kaffrinois au Caire et une chambre qui aurait été réservée uniquement à Sadio Mané, à l’hôtel des Lions durant la CAN 2019. Très remonté, il a déclaré que tout ceci est faux et que c’est une trahison.

