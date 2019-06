Can 2019 – Aliou Cissé : «pourquoi Santy Ngom et Sidy Sarr ont été écartés»

Aliou Cissé explique pourquoi il a libéré Santy Ngom et Sidy Sarr. Dans cet entretien accordé à footsenegal.com, le sélectionneur national du Sénégal avoue que ce n’était pas un choix facile. « C’est toujours difficile d’éliminer des joueurs. C’est toujours compliqué, c’est des choix qui ne sont pas faciles. J’ai été joueur, je sais à quel point la Can est important, je sais à quel point c’est difficile de faire partie d’un groupe de performance de 25 joueurs et de ne plus y être mais le football de haut niveau c’est aussi la concurrence » », a-t-il souligné dans cette vidéo.

