CAN 2019 – Aliou Cissé : « Sadio Mané restera le numéro un pour les penaltys»

La star sénégalaise Sadio Mané a raté son penalty, lors de la huitième de finale entre le Sénégal et l’Ouganda (1-0). Renfermant trop de lacunes dans cet exercice, son entraîneur Aliou Cissé insiste sur le fait que l’attaquant de Liverpool restera le premier choix pour les tirs au but.

Sadio Mané a inscrit son troisième but du tournoi alors que les Lions de Teranga ont battu l’Ouganda pour se qualifier en quart de finale, vendredi. Le N° 10 des Lions aurait déjà pu marquer cinq (5) buts, mais il a déjà manqué deux penaltys contre le Kenya et contre les Cranes de l’Ouganda. Cependant, le coach du Sénégal Aliou Cissé ne perd pas confiance en sa star qui a manqué trois de ses quatre derniers penaltys tirés, même si Mané décide de céder les penaltys à ses coéquipiers dans les prochaines rencontres.

“Sadio Mané restera le numéro 1“

“Nous faisons beaucoup confiance en Sadio Mané et il était l’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes qualifié aujourd’hui. Il restera le numéro 1 pour les penaltys”, a déclaré Aliou Cissé repris par le site officiel de la Caf.

“Prêts pour le prochain match“

Par ailleurs, il est revenu sur la rencontre contre l’Ouganda. Il se félicite de cette victoire acquise dans la difficulté et se focalise désormais sur le prochain match face à l’Ouganda. “Le match contre l’Ouganda a été difficile car, il n’y a plus de petites équipes en Afrique. Toutes les équipes peuvent gagner et nous devons être toujours prêts. Nous devons bien nous préparer pour le prochain match (contre le Bénin). Nous sommes une équipe qui cherche à gagner quel que soit son adversaire“, a-t-il conclu.

Pour rappel, les Lions de la Teranga vont essayer de franchir le cap des demi-finale de Coupe d’Afrique des Nations, 13 ans après, contre le bénin mercredi prochain au stade Cairo International (16h heure locale).