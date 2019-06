Can 2019 : Ce sondage donne le Sénégal champion d’Afrique

Les Lions du Sénégal seront-ils champions d’Afrique le 19 juillet prochain ? C’est ce que pense la majorité des 30.334 personnes sondées par le site Maxifoot.

Les hommes d’Aliou Cissé sont arrivés premier de ce sondage avec 20,8% des internautes qui se sont exprimés. Le pays organisateur, l’Egypte, arrive second avec 18,3% des votes, suivi de l’Algérie (13,5%), de la Côte d’Ivoire (11,1%), du Maroc (9,1%) et du Cameroun (7,1%).

Les autres Nations se partagent les miettes. On retrouve plus loin la RD Congo (3,7%), la Tunisie (3,3%), le Nigeria (3,1%), le Mali (3,1%) et le Ghana (2,2%).