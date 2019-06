CAN 2019 : Cherif Mouhamadou Hafas Aïdara Séne répond aux « Saltigués »

Cherif Mouhamadou Hafas Aïdara Séne a décidé d’en « découdre avec les ‘salltigués’ qui prédisent une mauvaise CAN aux Lions du Sénégal.

« L’équipe nationale aura un succès« , a fait savoir le marabout, dans une note parvenue à senego.

« J’ai décidé, pour la première fois, de soutenir les Lions durant la Can. Je n’ai jamais parlé de sport, que ce soit la lutte, le basket ou autres. D’ailleurs, je ne suis pas le sport. Mais je suis peiné par ceux qui disent que le Sénégal ne sera qu’en quart de finale. Et ces personnes-là vont déchanter. La victoire du Sénégal sera la victoire de tout le monde et ‘inchala’, ce que disent ces mécréants (Saltigues) m’ont fait sortir de mon trou et par la grâce de Dieu, l’équipe nationale ne verra que du positif, quel que soit Alpha…« , a-t-il rassuré.

« Je précise aussi que je ne connais ni Aliou Cissé, ni aucun joueur dans l’équipe, mais les ‘saltigués’ m’ont fait parler. La religion c’est Dieu et les hommes. Je m’étais tu à cause des bruits des uns et des autres. Inchala, Dieu sera avec nous pour un succès de l’équipe nationale. Encore une fois, je vais contredire les ‘saltigués’… », a conclu Cherif Mouhamadou Hafas Aidara Séne.