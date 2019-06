Can 2019 : Des «Saltigués» prédisent aux lions une place en demi-finale

Fatick, 23 juin (APS) – Des voyants sérères, communément appelés ‘’Salitigués’’, ont prédit un hivernage pluvieux, une place en demi-finale pour les Lions à la Coupe d’Afrique des nations et des tensions sociales, lors d’une séance divinatoire organisée dans la nuit de samedi à dimanche à leur fief de Malango, à Fatick (centre), a constaté l’APS.

Vêtus de costumes traditionnels, gris-gris et autres objets fétiches en évidence, les Saltigués et guérisseurs traditionnels, des hommes et des femmes originaires de Fatick et d’autres localités du Sénégal ont notamment livré à un public attentif leur lecture de l’avenir.

Pour certains, la capitale sénégalaise pourrait être marquée par des tensions sociales. Pour d’autres l’équipe nationale de football actuellement en Egypte pour participer à la CAN peuvent espérer atteindre les demi-finales au plus.

Gagner le trophée ? Des Saltigués en doutent au point de recommander des sacrifices.

‘’Pour gagner la coupe, il faut que les autorités offrent en sacrifice 4 bœufs blancs ici à Malango. Cette offrande est nécessaire pour que le Sénégal gagne cette coupe d’Afrique’’, a par exemple déclaré la Saltigué Khady Diouf de Diarrère.

‘’Dans le cas contraire, je n’ai pas vu le Sénégal vainqueur de la coupe. Le trophée ne viendra pas au Sénégal’’, a-t-elle insisté en admettant : ‘’c’est une vérité difficile car ce sont nos enfants qui y participent.

‘’ Si on ne fait pas cette offrande, le Sénégal ne remportera pas cette coupe et il n’est pas encore tard pour faire cette offrande’’, a-t-elle ajouté avec fermeté entourée des siens.

S’agissant des potentiels troubles pouvant avoir lieu à Dakar, El Hadji Ndour, en appelle à l’Eglise et aux foyers religieux musulmans à se mobiliser et à prier afin de les exorciser.

’’Si le pays, l’ensemble des sénégalais parviennent à dépasser les tensions politques à Dakar, le pays connaitra son essor au plan économique’’, a-t-il fait savoir.

Dans leur écrasante majorité, les Salitigués ont prédit que le Sénégal enregistrera encore une fois ‘’un bon hivernage’’, et ‘’d’importantes quantités de récoltes’’.

Les séances de voyance se sont déroulées en présence du président de l’ONG Prometra International, Erick Gbodossou, promoteur du “Xooy” de Malango, un événement de voyance des Sérères inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

La délégation régionale conduite par le gouverneur est attendue dimanche au centre Malango pour la cérémonie officielle de restitution du Xooy 2019.

AB/AKS

APS