Can 2019 – El Hadj Diouf: “Pas de religions ou de confréries”

El Hadj Ousseynou Diouf prie pour que l’Equipe nationale du Sénégal remporte la finale de la Can 2019. Une manière pour les Lions de marquer l’histoire du football sénégalais. Le coéquipier de capitaine Cissé à la Can 2002 redoute deux choses.

Craintes de Dioufy

L”ancien international de la Génération 2002, à l’instar de Alassane Ndour, prie pour la victoire des Lions. Mais, il a quelques appréhensions.

“D’abord, nous-mêmes, parce qu’en tant que Sénégalais, c’est dans ces occasions que certains vont trouver la force de l’autodestruction et casser notre dynamique d’unité. Il faut qu’on soit uni ! Pas de confréries ou de religions. Tous doivent prier pour que le Sénégal décroche ce titre, parce qu’il est temps maintenant qu’on ait sur notre maillot, une étoile de champion”, tient-il à souligner dans L’Enquête.

L’adversaire

La deuxième chose, poursuit l’ancien sociétaire de Liverpool, “c’est notre adversaire. L‘Equipe d’Algérie ne doit pas être prise à la légère. C’est la meilleure équipe du tournoi. Nous avons notre joueur vedette, eux aussi ont le leur, et en plus, ils ont quelque chose que nous devons chercher pour gagner : ils jouent aussi pour leur coach. Il faut que nos garçons aussi aient cette âme de jouer pour mouiller le maillot, mais aussi pour honorer leur entraîneur” .

Battre ce record

El Hadj Ousseynou Diouf fait partie de la première génération à atteindre une finale de Can. C’était en 2002 au Mali face au Cameroun. Aujourd’hui, il prie pour que la bande à Sadio Mané batte ce record et ramène la Coupe au pays. Et qu’ils deviennent ainsi les premiers Lions à remporter une Coupe d’Afrique.

Capi, Coach Cissé

Les Lions, qualifiés en finale, après 17 ans, ont disposé dimanche, de la Tunisie, en demi-finale, après prolongation (1-0). Une deuxième finale, après celle de la Génération 2002. Et, sur le banc des Lions, ce vendredi 19 juillet, le coach Aliou Cissé, capitaine de cette génération. Occasion pour lui de donner les clés de la victoire à ces jeunes frères.

Le président de la République, Macky Sall, dans un tweet, a exprimé sa joie : “Notre pays est en finale de la Can 19 grâce à la combativité et l’esprit de sacrifice dont vous avez fait montre”.

En sa 32ᵉ édition, la Coupe d’Afrique des nations met aux prises ce vendredi en finale, le Sénégal et l’Algérie. Elle est la première à regrouper 24 nations et se jouer en été.