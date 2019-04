CAN 2019 – Entre forfait et participation : la sentence est tombée pour Cheikh Ndoye

Stéphane Moulin a annoncé ce vendredi en conférence de presse que Cheikh Ndoye a été opéré du genou. Le Sénégalais souffrait d’une rupture du ligament interne d’un genou depuis quelques semaines.

Fin du suspense concernant Cheikh Ndoye : le milieu de terrain sénégalais d’Angers Sco s’est fait opérer du genou jeudi à Lyon et ne participera donc pas à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, cet été (21 juin-19 juillet). Il souffrait d’une rupture du ligament latéral interne de son genou mais souhaitait dans un premier temps ne pas se faire opérer pour garder une chance de disputer la CAN. Une option qui n’emballait pas forcément le club angevin, qui souhaitait plutôt une intervention chirurgicale le plus tôt possible.

Cette opération devrait donc permettre de clarifier la situation contractuelle du joueur, prêté jusqu’à la fin de la saison par le club anglais de Birmingham (D2) et avec qui le Sco avait négocier un contrat pour les deux prochaines saisons.

Avec Ouest-France