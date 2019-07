Can 2019 – Equipe nationale: Krépin Diatta et Ismaïla Sarr inquiétent

Ismaïla Sarr et Krépin Diatta joueront-ils face au Bénin, pour le compte des quarts de finale de la CAN 2019 ? Le doute est permis puisque le milieu de terrain et l’attaquant n’ont pas pris part à la séance d’entraînement, ce dimanche, au terrain annexe du Stade du 30 Juin.

Ismaïla Sarr n’a pas participé au galop de l’équipe du Sénégal, ce dimanche, au terrain annexe du Stade du 30 Juin. Après une journée de repos hier, il n’a pas repris l’entrainement collectif avec le reste du groupe. L’attaquant du Stade Rennais était absent de la séance, étant toujours en délicatesse avec sa cheville. Sa participation au match de quart de finale face au Bénin, mercredi, reste donc incertaine.

Mais, le joueur de Rennes n’était pas le seul absent de la séance. À deux jours de Sénégal-Bénin au Stade du 30 Juin, Krépin Diatta ne s’est pas entraîné. Le milieu de Bruges FC est lui aussi resté « au repos », pour se faire soigner, après « un coup reçu », selon l’encadrement des Lions.

En attendant d’en savoir plus sur les raisons de cette absence, il est acquis que Aliou Cissé ne prendra aucun risque. Rappelons que le sélectionneur avait laissé au repos Gana Guèye et Ismaïla Sarr face à l’Algérie. Il faudra attendre ce lundi pour tirer des enseignements sur la composition probable face aux Écureuils…