Can 2019 – Féghouli (joueur algérien): «On les a étouffés, on a joué comme des hommes»

L’Algérie vient de battre l’équipe nationale du Sénégal. Ailier droit des fennecs, Sofiane Féghouli a expliqué la recette de leur victoire.

«L’entraineur a fait un travail remarquable. On savait comment ils allaient jouer. On les a étouffés. L’Algérie a joué avec ses valeurs. On a joué comme des hommes. On a très bien joué, on a mouillé le maillot», a-t-il déclaré au micro de canal+

GALSEN221TV