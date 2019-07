Can 2019: Finale Sénégal vs Algérie, la voyante S.M Sy prédit le résultat: « Ce ne sera pas facile,une autre personnalité nous quittera prochainement»

Le Sénégal va remporter cette coupe d’Afrique des Nations. C’est, du moins, la prédiction de Sokhna Mariama Sy. En effet, à en croire la voyante, cette année sera la bonne pour le Sénégal et les camarades de Sadio Mané vont être sacrés champion d’Afrique, au terme de leur partie de chasse de ce soir.

«Cette année sera la bonne, je l’ai dit et répété. Nous serons vainqueurs de cette coupe, s’il plait à Dieu. Mais il faut dire que ce ne sera pas facile. Mais nous devons faire quelques sacrifices. J’en ai même parlé à certains responsables du foot et je crois qu’ils ont fait ces sacrifices. Je leur avais demandé de sacrifier deux veaux de moins de 3 mois ; l’un, de couleur blanche et l’autre, de couleur noire», confie à SourceA la voyante.

«Nous avons, aussi, donné en aumône des bougies et des allumettes (8500, au total). J’avais dit, depuis le début, que le Sénégal ira loin dans cette compétition et maintenant, je suis en mesure de dire que nous allons gagner cette coupe. Toutefois, il faut le dire, ce ne sera pas facile. Au finish, nous en sortirons vainqueur», a-t-elle ajouté.

Quelques jours seulement après le rappel à Dieu de Ousmane Tanor Dieng, la voyante Sokhna Mariama Sy fait d’autres révélations. Dans un entretien avec SourceA, elle déclare qu’une autre personnalité nous quittera, prochainement.

«Il y a quelques jours, j’avais dit que le Sénégal sera en deuil, qu’il va perdre une grande personnalité. J’avais vu le décès d’Ousmane Tanor Dieng et sous peu aussi, une autre personnalité va disparaître», prédit-elle.

Actusen.sn